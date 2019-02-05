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Дальнее зарубежье 05.02.2019 13:05

Москва предупреждала Токио, что размещение в Японии американских систем ПРО нарушает ДРСМД - Лавров

Размещение в Японии американских систем противоракетной обороны, способных запускать крылатые ракеты "Томагавк", является нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Среди тех проблем, которые у нас существуют с нашими японскими соседями в области безопасности, является и проблема размещения на территории этой страны установок в рамках глобальной противоракетной обороны США", - сказал российский министр, выступая в Славянском университете в Таджикистане.

По его словам, "эти установки аналогичны тем, которые уже развёрнуты американцами в Румынии, будут развёртываться в Польше - так называемые МК-41".

Эта установка, как пояснил С.Лавров, "формально развёртывается для того, чтобы запускать противоракеты и тем самым реализовывать американские планы противоракетной обороны, но эта же установка может использоваться для запуска "Томагавков", ракет наземного базирования, что является прямым нарушением ДРСМД".

"Мы предупреждали японских коллег, когда они втягивались в эту договорённость, что это будет нарушением договора", - сообщил глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, США, ПРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]