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Дальнее зарубежье 05.02.2019 13:25

Всеобщая забастовка во Франции приведет к перебоям в работе транспорта

Крупнейший профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" объявил о проведении во вторник в стране всеобщей забастовки, сообщает газета "Фигаро".

Участники этой акции намерены выразить недовольство социальной политикой. Они требуют, среди прочего, повышения зарплат и более справедливой, с их точки зрения, системы налогообложения.

Демонстрации запланированы как в Париже, так и в других французских городах, в том числе в Лилле, Бордо, Марселе. Ожидается, что в столице Франции акция начнется в 14:00 (17:00 ) на площади Отель-де-Виль.

Из-за забастовки ожидаются перебои в работе общественного транспорта, в частности, железнодорожного. Полностью отменены поезда, следующие по маршруту Бордо-Марсель, Клермон-Ферран-Безье, а также Париж-Тулуза. Оператор железных дорог SNCF рекомендует своим пассажирам заранее проверять расписание.

Кроме того, к забастовке намерены присоединиться и сотрудники столичных аэропортов, которые требуют , в частности, улучшения условий труда.

Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" также призвал принять участие в забастовке преподавателей образовательных учреждений. В связи с этим ожидается, что во вторник в ряде школ, лицеев и университетов в разных городах Франции могут быть отменены занятия.

Среди участников забастовки будут и сотрудники туристического сектора. Так, в компании операторе Эйфелевой башни отметили, что во вторник эта достопримечательность может быть закрыта для посещения.

Предыдущая всеобщая забастовка в Париже состоялась 14 декабря прошлого года, тогда в ней приняли участие около 15 тыс. человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗАБАСТОВКА, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]