Всеобщая забастовка во Франции приведет к перебоям в работе транспорта

Крупнейший профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" объявил о проведении во вторник в стране всеобщей забастовки, сообщает газета "Фигаро".
Участники этой акции намерены выразить недовольство социальной политикой. Они требуют, среди прочего, повышения зарплат и более справедливой, с их точки зрения, системы налогообложения.
Демонстрации запланированы как в Париже, так и в других французских городах, в том числе в Лилле, Бордо, Марселе. Ожидается, что в столице Франции акция начнется в 14:00 (17:00 ) на площади Отель-де-Виль.
Из-за забастовки ожидаются перебои в работе общественного транспорта, в частности, железнодорожного. Полностью отменены поезда, следующие по маршруту Бордо-Марсель, Клермон-Ферран-Безье, а также Париж-Тулуза. Оператор железных дорог SNCF рекомендует своим пассажирам заранее проверять расписание.
Кроме того, к забастовке намерены присоединиться и сотрудники столичных аэропортов, которые требуют , в частности, улучшения условий труда.
Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" также призвал принять участие в забастовке преподавателей образовательных учреждений. В связи с этим ожидается, что во вторник в ряде школ, лицеев и университетов в разных городах Франции могут быть отменены занятия.
Среди участников забастовки будут и сотрудники туристического сектора. Так, в компании операторе Эйфелевой башни отметили, что во вторник эта достопримечательность может быть закрыта для посещения.
Предыдущая всеобщая забастовка в Париже состоялась 14 декабря прошлого года, тогда в ней приняли участие около 15 тыс. человек.
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