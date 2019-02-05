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СНГ 05.02.2019 11:56

Киргизия просит США об экстрадиции родственника бывшего генпрокурора, причастного к убийству

Власти Киргизии просят США об экстрадиции Калыбека Эльтубайсова, родственника бывшего генерального прокурора республики Аиды Саляновой, разыскиваемого по делу об убийстве 19-летней девушки, сообщил во вторник журналистам заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

"Стало известно, что Калыбек Эльтубайсов (Салянов) был задержан в США за нарушение миграционного законодательства. В ходе проверки выяснилось, что он находится в международном розыске по линии Интерпола", - сказал М.Каниметов на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, К.Эльтубайсов, дядя бывшего генерального прокурора и экс-депутата парламента страны А.Саляновой, проходит по делу об убийстве как "человек, воспрепятствовавший ходу следствия".

"МВД через Генеральную прокуратуру обратилось в соответствующие органы США для экстрадиции К.Эльтубайсова", - отметил заместитель министра.

В 2014 году в пригороде Бишкека со следами насильственной смерти было обнаружено тело 19-летней Камилы Дуйшебаевой. Судебно-медицинская экспертиза установила, что К.Дуйшебаева была задушена. По версии следствия, К.Эльтубайсов уничтожил записи с камер видеонаблюдения с К.Дуйшебаевой.

В конце 2016 года Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении депутата парламентской оппозиционной фракции "Ата-Мекен" (Отечество), экс-генпрокурора Киргизии А.Саляновой, которую обвинили в злоупотреблении служебным положением во время, когда она исполняла обязанности министра юстиции страны. Факт злоупотребления связан с возобновлением адвокатской деятельности находившегося в розыске Алексея Елисеева, одного из близких соратников Максима Бакиева, сына экс-президента Киргизии.

10 октября 2017 года А.Саляновой была осуждена Ленинским районным судом Бишкека на пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Учитывая, что она воспитывает малолетнюю дочь, исполнение приговора суда отложено. Бишкекский городской суд и Верховный суд Киргизии оставили в силе обвинительный приговор.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, США, ЭКСТРАДИЦИЯ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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