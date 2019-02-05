Лавров: первым шагом Токио должно стать безоговорочное признание итогов Второй мировой, включая суверенитет РФ над Курилами

Россия ждет от Японии полного и безоговорочного признания итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами южной Курильской гряды, заявил во вторник в Душанбе глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши руководители (президент РФ и премьер-министр Японии) поручили переговоры по мирному договору. Мы к такой постановке вопроса давно готовы", - сказал С.Лавров, выступая в Российско-таджикском славянском университете.
"К сожалению, первый шаг, который необходимо сделать, не за нами, а за Токио. Этим первым шагом должно стать полное безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над всеми, в том числе и над этими островами", - подчеркнул министр.
"Вот мы ждем, когда наши японские коллеги обдумают эту ситуацию, потому что, по сути дела, единственная страна в мире - Япония - не признала итогов Второй мировой войны, хотя и присоединилась к Организации Объединенных Наций, ратифицировала Устав ООН, в котором эти итоги названы окончательными и не подлежащими пересмотру", - заявил глава МИД РФ.
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