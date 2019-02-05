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Дальнее зарубежье 05.02.2019 14:16

Меркель считает, что еще есть время для решения проблем с Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник заявила, что еще есть время, чтобы решить спорные вопросы, связанные с предстоящим выходом Великобритании из ЕС, сообщают европейские СМИ.

В ходе встречи с японскими и германскими бизнесменами в Токио А.Меркель, говоря о Brexit, отметила, что "с одной стороны, время поджимает".

"Однако с политической точки зрения все еще есть время. Два месяца - это не так много, но это все же - время. И обе стороны должны им воспользоваться", - добавила канцлер.

Она указала, что проблема будущего статуса границы с Ирландией "усложняет" процесс переговоров по выходу Великобритании из ЕС. По ее словам, необходимо найти "четко сформулированное решение".

"Но это решение зависит от того, какими будут будущие отношения между Великобританией и ЕС, и какой вид торгового соглашения мы подпишем ", - добавила А.Меркель.

В конце 2018 года ЕС и Великобритания согласовали условия Brexit, однако британский парламент в январе отказался ратифицировать сделку между Брюсселем и Лондоном. Основным камнем преткновения в согласовании условий Brexit остается вопрос о статусе границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Ранее А.Меркель пообещала сделать все возможное, чтобы избежать Brexit без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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