Меркель считает, что еще есть время для решения проблем с Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник заявила, что еще есть время, чтобы решить спорные вопросы, связанные с предстоящим выходом Великобритании из ЕС, сообщают европейские СМИ.

В ходе встречи с японскими и германскими бизнесменами в Токио А.Меркель, говоря о Brexit, отметила, что "с одной стороны, время поджимает".

"Однако с политической точки зрения все еще есть время. Два месяца - это не так много, но это все же - время. И обе стороны должны им воспользоваться", - добавила канцлер.

Она указала, что проблема будущего статуса границы с Ирландией "усложняет" процесс переговоров по выходу Великобритании из ЕС. По ее словам, необходимо найти "четко сформулированное решение".

"Но это решение зависит от того, какими будут будущие отношения между Великобританией и ЕС, и какой вид торгового соглашения мы подпишем ", - добавила А.Меркель.

В конце 2018 года ЕС и Великобритания согласовали условия Brexit, однако британский парламент в январе отказался ратифицировать сделку между Брюсселем и Лондоном. Основным камнем преткновения в согласовании условий Brexit остается вопрос о статусе границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Ранее А.Меркель пообещала сделать все возможное, чтобы избежать Brexit без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.