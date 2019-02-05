При ИВ Баку создано ООО «Бакинское капитальное строительство и ремонт»

Кабинет министров Азербайджана утвердил создание ООО «Бакинское капитальное строительство и ремонт» при Исполнительной власти Баку.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабмина, штат сотрудников общества утвержден в количестве 16 единиц.

Государственному комитету по имущественным вопросам поручено утвердить устав предприятия и провести необходимые мероприятия для принятия на государственный учет.

Б.Рустамбеков