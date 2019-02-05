Банки в Азербайджане увеличили в 2018г кредитование клиентов в Баку на 9%

Портфель банков в Азербайджане в 2018 году по кредитам, выданным клиентам в Баку, увеличился на 9,4% - до 10,692 млрд манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.
По данным ЦБА, по состоянию на 1 января 2019 года, объем кредитов, выданных банками заемщикам в Баку, составляет 82,1% всех кредитных вложений банков по республике. В целом, в Баку кредиты выдаются банками в среднем по ставке 10% годовых. По республике кредиты выдаются в среднем по ставке 11,8% годовых.
Объем кредитов, выданных банками по Баку в нацвалюте на 1 января 2019 года, составляет 6 млрд 41 млн 119,3 тыс. манатов, инвалюте – 4 млрд 650 млн 881,1 тыс. манатов. При этом по кредитам в национальной валюте ставка составляет в среднем 12%, инвалюте – 7,5%.
Кредитный портфель банков по клиентам в регионах Азербайджана на 1 января 2019 года составил 2 млрд 328 млн 303 тыс. манатов (рост на 17,3% по сравнению с показателем на конец 2017 года).
В регионах коммерческие банки предпочитают кредитование юридических и физических лиц в Аранском экономическом районе – 575 млн 725,2 тыс. манатов (средняя ставка 23,3% годовых), Абшеронском экономическом районе – 509,41 млн манатов (средняя ставка 16,5% годовых), Гянджа-Газахском экономическом районе – 488 млн 885,7 тыс. манатов (19,7%), Лянкаранском экономическом районе – 212 млн 817,7 тыс. манатов (22,2%).
Остальной объем кредитования приходится на другие экономические районы республики.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»