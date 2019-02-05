Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9434 RUR   0.0259 GBR   2.2165 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 7 Фев 8 Фев

Дальнее зарубежье 05.02.2019 14:28

Папа римский провел мессу в Абу-Даби

Папа римский Франциск во вторник провел мессу на стадионе в Абу-Даби, сообщает агентство Associated Press.

Эта месса стала первой литургической службой папы римского на аравийском полуострове.

Месса состоялась на стадионе Zayed Sports City. Папа римский прибыл на стадион на своем знаменитом транспортном средстве - так называемом папамобиле, его приветствовали криками "Да здравствует, папа" и "Мы любим тебя!". Согласно подсчетам, на мессе присутствовали 135 тыс. человек.

Организаторы мессы заявили, что на нее должны били прибыть верующие из 100 стран, на ней присутствуют и мусульмане.

Папа римский провел мессу на итальянском языке, ее при помощи субтитров переводили на арабский и английский языки.

В речи он обратился к верующим, находящимся далеко от дома и испытывающим неуверенность в будущем. Также он призвал к умеренности.

Господь "не просил нас создавать грандиозные проекты или привлекать к себе внимание широкими жестами. Он просил нас только об одном произведении, исполнимом для каждого - о нашей жизни", - сказал Франциск.

Во время мессы верующие также услышали молитвы на разных языках.

По подсчетам католической церкви, около 1 млн из 9 млн жителей ОАЭ - католики, большинство из них - иностранцы.

Во вторник папа римский покидает ОАЭ, где находится с воскресенья. Во время визита он встретился с руководством страны, а также с различными религиозными деятелями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, ПОНТИФИК, МЕССА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]