Путин проведет двустороннюю встречу с Рухани 14 февраля в Сочи - Песков

Президент РФ Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани "на полях" трехстороннего саммита по Сирии в Сочи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отдельная беседа с Рухани действительно запланирована. Она состоится 14 февраля в Сочи "на полях" трехсторонней встречи по Сирии", - сказал Д.Песков журналистам.

Ранее Д.Песков сообщил "Интерфаксу", что трехсторонний саммит с Россией, Турцией и Ираном состоится в Сочи 14 февраля.

По его словам, в этот же день пройдет встреча В.Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.