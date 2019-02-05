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Регион 05.02.2019 14:43

Путин проведет двустороннюю встречу с Рухани 14 февраля в Сочи - Песков

Президент РФ Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани "на полях" трехстороннего саммита по Сирии в Сочи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отдельная беседа с Рухани действительно запланирована. Она состоится 14 февраля в Сочи "на полях" трехсторонней встречи по Сирии", - сказал Д.Песков журналистам.

Ранее Д.Песков сообщил "Интерфаксу", что трехсторонний саммит с Россией, Турцией и Ираном состоится в Сочи 14 февраля.

По его словам, в этот же день пройдет встреча В.Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]