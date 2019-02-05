Назарбаев в обращении к Конституционному совету просит уточнить основания для досрочного прекращения полномочий президента

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев просит уточнить Конституционный совет (КС) страны перечень оснований для досрочного прекращения полномочий президента, сообщила пресс-служба совета во вторник.

"В своем обращении президент республики просит ответить на следующий вопрос: "Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан перечень оснований досрочного прекращения полномочий президента Республики Казахстан?" - говорится в сообщении КС, опубликованного во вторник на сайте ведомства.

Как сообщалось, Конституционный Совет в минувший понедельник принял к производству обращение президента республики Нурсултана Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции, сообщила пресс-служба КС.

Пункт 3 ст.42 Конституции Казахстана гласит: "Полномочия президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности либо его кончины. Все бывшие президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-президента Республики Казахстан".

Конституционный совет вынесет решение по обращению Н.Назарбаева о толковании статьи конституции, касающейся полномочий президента страны в течение месяца, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе КС ранее во вторник.

Вместе с тем в пресс-службе КС также отметили, что по предмету обращения будут "тщательно проанализированы международный опыт, конституции и законодательство зарубежных стран, результаты научных исследований по указанным вопросам и другие материалы".

Там также напомнили, что обращение главы государства "обусловлено необходимостью уяснения содержания указанной конституционной нормы в связи с продолжением работы по реализации основных положений конституционной реформы, проведенной в стране в 2017 году".

Н.Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в 2020 году.

В конце декабря 2018 года в интервью казахстанским СМИ Н.Назарбаев заявил, что нет оснований для разговоров о досрочных президентских выборах в Казахстане.

"Выборы президента в декабре 2020 года, два года еще. О чем мы говорим? Ближе будет к делу, вот тогда и поговорим", - сказал казахстанский лидер.