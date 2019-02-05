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Финансы 05.02.2019 13:09

МБА начал эмиссию пластиковых карт UnionPay

Международный банк Азербайджана (МБА) приступил к эмиссии карт международной платежной системы Union Pay, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«МБА приступил к эмиссии карт международной платежной системы Union Pay, являющейся мировым лидером по объему проводимых операций. Теперь карты UnionPay Classic, UnionPay Gold и UnionPay Platinum можно заказать онлайн или в любом филиале или отделении банка», - сообщили в банке.

В МБА отметили, что карточные счета открываются как в манатах, так и долларах. Карта работает как в дебетовом, так и кредитном режиме.

UnionPay International – национальная платежная систем КНР, была учреждена в 2002 году как межбанковская ассоциация банков по инициативе Госсовета и Центрального банка КНР. Сегодня сеть приема карт UnionPay расширилась до 174 стран и регионов. Количество карт UnionPay превышает 7 млрд.

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МБА, UNIONPAY, КАРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]