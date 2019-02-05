МБА начал эмиссию пластиковых карт UnionPay

Международный банк Азербайджана (МБА) приступил к эмиссии карт международной платежной системы Union Pay, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
«МБА приступил к эмиссии карт международной платежной системы Union Pay, являющейся мировым лидером по объему проводимых операций. Теперь карты UnionPay Classic, UnionPay Gold и UnionPay Platinum можно заказать онлайн или в любом филиале или отделении банка», - сообщили в банке.
В МБА отметили, что карточные счета открываются как в манатах, так и долларах. Карта работает как в дебетовом, так и кредитном режиме.
UnionPay International – национальная платежная систем КНР, была учреждена в 2002 году как межбанковская ассоциация банков по инициативе Госсовета и Центрального банка КНР. Сегодня сеть приема карт UnionPay расширилась до 174 стран и регионов. Количество карт UnionPay превышает 7 млрд.
МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»