Гутерриш и Мэй пожелали удачи и процветания в Лунном новом году

Ряд мировых лидеров, в частности, генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер Британии Тереза Мэй, поздравили жителей планеты, отметивших Новый год по лунному календарю, передают азиатские СМИ.
"Где бы вы ни отмечали праздник, позвольте мне пожелать вам счастливого Нового года, плодотворного и многообещающего года свиньи!" - заявила Т.Мэй в своем видеообращении к тем, кто отмечает этот праздник.
Она также указала на важную роль, которую играют выходцы из Китая в жизни Британии, придавая ей динамику и внося вклад в ее успешное развитие. Британский премьер подчеркнула, что эта ночь была отмечена торжествами не только в Китае, но и, в частноси, во многих британских городах - в Манчестере, в Ливерпуле, в Ноттингеме, в Лондоне.
Основные торжества в Лондоне состоятся 10 февраля в центре города. Британцы и проживающие в Великобритании китайцы смогут посмотреть уличные представления на Трафальгарской площади, на Шафтсбери-авеню, на Черинг кросс роуд и Лестер-Сквер, а также попробовать традиционные китайские блюда.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также направил теплые пожелания в связи с праздником, начав свое поздравление с фразы "счастливого праздника весны", которую он произнес на китайском языке.
"В этот новый год давайте сплотим наши усилия, чтобы построить мир, в котором есть место для каждого. Мы знаем, что мы достигаем успеха, когда работаем сообща, несмотря на встречный ветер. Я желаю вам и вашим семьям здоровья, успехов и счастья в этом новом году", - заявил он.
Лунный Новый год этой в ночь с 4 на 5 февраля отмечали не только в Китае, но и во многих других частях света. Так, в Токио в честь праздника телевизионную башню впервые за всю историю подсветили ярким алым светом, а биржа Nasdaq в Нью-Йорке начала свою работу накануне с праздничной церемонии, в ходе которой генконсул КНР Хуан Пин ударил в специальный колокол для старта торгов.
Красочные парады также прошли в таких районах Нью-Йорка, как Манхеттен, Бруклин, и Куинс, а в музее Метрополитан запланировано два представления, приуроченных к празднику.
В Белграде в новогоднюю ночь по Лунному календарю открылся фестиваль света. Фестиваль приурочен к празднику. Световые инсталляции, отражающие элементы китайской культуры, выставлены в главном городском парке Калемегдане, и посмотреть на них можно будет до 24 февраля.
В австралийском Сиднее в канун нового лунного года в алый цвет окрасили крышу здания оперы, а также устроили грандиозное шоу фейерверков. Также особенная иллюминация в честь праздника озарила башню Бурдж-Халифа в ОАЭ.
По ставшей традиции торжества в честь нового года по лунному календарю должны пройти в Претории и в Йоханнесбурге в ЮАР в местных китайских кварталах, а в первое воскресенье нового года представители местного китайского сообщества отправятся в буддийский храм в 50 км от Претории.
В бельгийском Антверпене Новый год отметили еще в минувшую субботу 2 февраля большим парадом, в котором прошли танцоры в нарядах животных, музыканты и последователи тайцзи. Китайские артисты из Шанхая также выступили в Брюсселе в канун Нового года.
Праздник не привязан к четкой дате, в зависимости от лунного календаря он выпадает на разные даты. В этот раз лунный Новый год отметили в ночь с 4 на 5 февраля.
В 2019 году символом китайского Нового года является земляная свинья.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин поздравил народы Китая с наступающим праздником.
"В прошлом году мы много работали и добились больших успехов", - сказал Си Цзиньпин, выступая на праздничном приеме в Доме народных собраний в Пекине.
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