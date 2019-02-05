SOCAR с 2019г прекращает экспорт пропилена, сократит экспорт этилена

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2019 году не планирует осуществлять экспорт пропилена, говорится в сообщении компании.
«В планах производственного объединения Азерхимия на 2019 год по экспорту продукции пропилен не предусматривается. Данная продукция с сентября 2018 года направляется в качестве сырья на полипропиленовый завод SOCAR Polymer», - отмечается в сообщении.
Кроме того, SOCAR в текущем году намерена сократить объемы экспорта этилена. Компания не уточняет в каком объеме запланирован экспорт данной продукции, отмечая что, сокращение связано с предстоящим вводом в строй завода по производству полиэтилена низкого давления SOCAR Polymer. «Основной объем этилена, производимый Азерхимия, будет направляться в качестве сырья для получения полиэтилена низкого давления», - отмечается в информации.
По данным SOCAR, в целом в 2019 году производство товарной продукции предприятиями ПО «Азерхимия» запланировано в объеме 462 тыс. тонн.
Согласно данным Госкомстата, в 2018 году производство пропилена в Азербайджане составило 56,2 тыс. тонн, этилена – 98,9 тыс. тонн.
По данным Госкомстата, в январе-сентябре 2018 года суммарный экспорт из Азербайджана этилена, пропилена, бутилена и бутадиена в газообразном виде составил 28 тыс. 941,92 тонн на сумму $11 млн 239,06 тыс.ы
Как сообщалось ранее, в июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена.
Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год. Из общего объема производимой заводом продукции 30% будет направляться на внутренний рынок, 70% - на экспорт. В качестве основных рынков сбыта продукции рассматриваются Турция, Россия, Европа и, возможно, Китай. Ожидается, что продукция нового завода позволит полностью заменить весь полипропилен, импортируемый в настоящее время в Азербайджан.
SOCAR Polymer также занимается строительством в Сумгайыте завода по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год. Ввод в строй этого завода планируется в 2019 году.
Доходы от деятельности этих предприятий составят $6,3 млрд, из которых 30% составит чистая прибыль SOCAR Polymer. Суммарные инвестиции в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составят $816 млн. 60% инвестиций в проект строительства двух заводов будет покрыт за счет кредита, привлеченного от Газпромбанка, остальные 40% - вложат компании SOCAR, Vitol, PASHA Holdinq, Gilan Holdinq и Azеrsun Holdinq.
На реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.
SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 57%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L, Ecoland и ряд других компаний.SOCAR Polymer является резидентом Сумгайытского химпромпарка.
Н.Аббасова
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