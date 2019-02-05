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Происшествия 05.02.2019 13:21

Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза около $10 тыс.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку вывоза из страны иностранной валюты, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета республики (ГТК).

«На таможенном посту Бакинского терминала Международного торгового порта был проведен осмотр автомобиля «Toyota Hilux», водитель и пассажир которого должны были выехать в Туркменистан на пароме «Berkarar». При пересечении таможенной границы они заявили о наличии у них $9,7 тыс. и $8,5 тыс.», - отмечается в информации.

По данным ГТК, несмотря на то, что данные граждане (гражданство которых не указывается - ИФ) заявили об отсутствии других денежных средств, при осмотре автомобиля были обнаружены незадекларированные купюры на общую сумму $9,6 тыс.

По факту ведется расследование.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ВАЛЮТА, ВЫВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]