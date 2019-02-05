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СНГ 05.02.2019 15:16

Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежащая котирующейся в Лондоне GVC Holdings PLC, повысила ставки на победу Петра Порошенко на выборах президента Украины до 2,1 к 1 с 2,5 к 1 неделю назад, что впервые вывело его на первое место по этому показателю.

Согласно данным с сайта bwin, ставки на возможное президентство Юлии Тимошенко, наоборот, немного понизились - до 2,6 к 1 с 2,5 к 1.

Наибольшую конкуренцию им по-прежнему составляет шоумен Владимир Зеленский, ставки на победу которого выросли незначительно - до 4,25 к 1 с 4,5 к 1.

По последним опросам на Украине, именно он стал лидером президентской избирательной гонки, а П.Порошенко и Ю.Тимошенко в этих опросах делят второе-третье места.

Ставки на победу идущих следом кандидатов продолжают падать: для Анатолия Гриценко они теперь составляют 21 к 1 (неделю назад - 13 к 1), Андрея Садового - 41 к 1 (неделю назад - 34 к 1). У Юрия Бойко и Олега Ляшко они остались на уровне 51 к 1.

На победу других претендентов установлены очень низкие ставки: Александр Вилкул - 101 к 1, Евгений Мураев и Игорь Смешко - по 301 к 1, Руслан Кошулинский, Ольга Богомолец и Сергей Тарута - по 501 к 1, у остальных - 1001 к 1.

Для сравнения: ставки на то, что Дональд Трамп останется на второй президентский срок в США по итогам выборов в конце 2020 года, в последний месяц остаются на уровне 3 к 1, а ставки на победу сборной Украины в отборочной группе на Евро-2020 принимаются с коэффициентом 4,5 к 1.

Bwin принимал ставки на президентские выборы на Украине, которые были назначены на 17 января 2010 года. По состоянию на 11 декабря 2009 года шансы Виктора Януковича на победу оценивались с коэффициентом 1,67 к 1 против 2,07 к 1 у Юлии Тимошенко. За лидерами той предвыборной гонки с большим отрывом следовали Арсений Яценюк (23 к 1), тогдашний президент Виктор Ющенко (27 к 1) и Сергей Тигипко (30 к 1). Шансы Анатолия Гриценко тогда оценивались как 200 к 1.

Компания bwin International Ltd. основана в 1999 году. Первоначально называлась Simon Bold (Gibraltar) Ltd., а в 2001 году была поглощена bwin Interactive Entertainment AG (Вена, Австрия), которую, в свою очередь, в начале февраля 2016 года приобрела GVC.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, БУКМЕКЕРЫ, СТАВКИ


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