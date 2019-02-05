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Внешняя политика 05.02.2019 13:50

Новый посол Израиля в Азербайджане прибудет в Баку летом

Новый посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик прибудет в Баку летом 2019 года, сообщила временный поверенный в делах Израиля Авитал Розенберг.

«Вероятнее всего, новый посол (Дж.Дик – ИФ) прибудет в Азербайджан этим летом»,- сообщила А.Розенберг агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Она отметила, что действующий посол Израиля в Азербайджан Дан Став все еще находится в Баку и продолжит свою деятельность на этом посту до лета.

Как сообщалось ранее, на пост посла Израиля в Азербайджане предложена кандидатура Дж.Дика.

Дж.Дик работает в системе МИД Израиля с 2008 года. В 2009-2012гг он работал заместителем руководителя израильской миссии в Нигерии, в 2012-2015гг – в Норвегии.

Д.Став возглавляет миссию в Баку с августа 2015 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]