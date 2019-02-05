Новый посол Израиля в Азербайджане прибудет в Баку летом

Новый посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик прибудет в Баку летом 2019 года, сообщила временный поверенный в делах Израиля Авитал Розенберг.

«Вероятнее всего, новый посол (Дж.Дик – ИФ) прибудет в Азербайджан этим летом»,- сообщила А.Розенберг агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Она отметила, что действующий посол Израиля в Азербайджан Дан Став все еще находится в Баку и продолжит свою деятельность на этом посту до лета.

Как сообщалось ранее, на пост посла Израиля в Азербайджане предложена кандидатура Дж.Дика.

Дж.Дик работает в системе МИД Израиля с 2008 года. В 2009-2012гг он работал заместителем руководителя израильской миссии в Нигерии, в 2012-2015гг – в Норвегии.

Д.Став возглавляет миссию в Баку с августа 2015 года.

Ф.Исазаде