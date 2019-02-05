Аэропорт в Бишкеке эвакуирован из-за сообщения о минировании - ГКНБ

Спецслужба Киргизии эвакуировала людей из международного аэропорта "Манас" в Бишкеке после сообщения о заложенной бомбе.
Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, в дежурную службу ведомства поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в аэропорту "Манас".
"Сообщение поступило в 15:09 (12:09 мск)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД Киргизии.
"В настоящее время на месте проводится комплекс мероприятий по обнаружению каких-либо подозрительных предметов и взрывных устройств, а также по выявлению причастных лиц к данному инциденту", - заявил представитель спецслужбы.
Киргизские СМИ, со ссылкой на очевидцев сообщают, что в аэропорту началась массовая эвакуация людей.
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