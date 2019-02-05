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СНГ 05.02.2019 14:01

Аэропорт в Бишкеке эвакуирован из-за сообщения о минировании - ГКНБ

Спецслужба Киргизии эвакуировала людей из международного аэропорта "Манас" в Бишкеке после сообщения о заложенной бомбе.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, в дежурную службу ведомства поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в аэропорту "Манас".

"Сообщение поступило в 15:09 (12:09 мск)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД Киргизии.

"В настоящее время на месте проводится комплекс мероприятий по обнаружению каких-либо подозрительных предметов и взрывных устройств, а также по выявлению причастных лиц к данному инциденту", - заявил представитель спецслужбы.

Киргизские СМИ, со ссылкой на очевидцев сообщают, что в аэропорту началась массовая эвакуация людей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, БИШКЕК, АЭРОПОРТ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]