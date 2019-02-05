Более 20 человек погибли при нападениях талибов в Афганистане

Более 20 человек погибли в результате серии нападений боевиков из группировки "Талибан" в Афганистане, сообщает агентство Associated Press.

В ходе атаки на КПП в провинции Баглан на северо-востоке стране погибли 11 полицейских. Также около пяти человек получили ранения. Кроме того, еще одна атака произошла накануне в населенном пункте провинции Саманган, ее жертвами стали минимум 10 человек, включая одну женщину. Еще четыре человека получили ранения.

Агентство отмечает, что эти нападения произошли перед запланированной в Москве встречей талибов и делегацией политических деятелей.

Ожидается, что в Москве состоится встреча талибов с высокопоставленной межафганской делегацией во главе с Хамидом Карзаем. Талибы отказались вести переговоры с правительством, поэтому вести диалог будет делегация афганских политических и общественных деятелей, сообщил ранее собеседник "Интерфакса".

Движение "Талибан" в понедельник официально подтвердило свое участие в конференции по Афганистану в Москве. Представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сохаил Шахин заявил, что их делегацию возглавит Шер Мохаммад Аббас Станикзай. Он представлял талибов на консультациях по Афганистану в "Московском формате" в декабре.

Встреча начинается во вторник и продлится два дня.