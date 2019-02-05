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Дальнее зарубежье 05.02.2019 14:10

Муаллем едет на переговоры в Иран - СМИ

Вице-премьер, глава МИД Сирии Валид Муаллем посетит с визитом во вторник Тегеран по приглашению иранского коллеги Джавада Зарифа.

В.Муаллем проведет переговоры с иранскими официальными лицами по ситуации в Сирии и регионе, сообщили сирийские СМИ.

Глава МИД Сирии также обсудит в Тегеране пути укрепления отношений между "двумя братскими странами во всех областях", отмечает информационное агентство САНА.

Иран наряду с Россией и Турцией является страной-гарантом мирного урегулирования в Сирии.

Иранские советники работают в Сирии, там же с террористами на стороне сирийских вооруженных сил ведут борьбу проиранские военизированные формирования.

Визит В.Муаллема проходит в преддверии очередной встречи по Сирии в Астане в середине февраля и саммита астанинской "тройки" стран-гарантов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ИРАН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]