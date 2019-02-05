Муаллем едет на переговоры в Иран - СМИ

Вице-премьер, глава МИД Сирии Валид Муаллем посетит с визитом во вторник Тегеран по приглашению иранского коллеги Джавада Зарифа.

В.Муаллем проведет переговоры с иранскими официальными лицами по ситуации в Сирии и регионе, сообщили сирийские СМИ.

Глава МИД Сирии также обсудит в Тегеране пути укрепления отношений между "двумя братскими странами во всех областях", отмечает информационное агентство САНА.

Иран наряду с Россией и Турцией является страной-гарантом мирного урегулирования в Сирии.

Иранские советники работают в Сирии, там же с террористами на стороне сирийских вооруженных сил ведут борьбу проиранские военизированные формирования.

Визит В.Муаллема проходит в преддверии очередной встречи по Сирии в Астане в середине февраля и саммита астанинской "тройки" стран-гарантов.