Муаллем едет на переговоры в Иран - СМИ

Вице-премьер, глава МИД Сирии Валид Муаллем посетит с визитом во вторник Тегеран по приглашению иранского коллеги Джавада Зарифа.
В.Муаллем проведет переговоры с иранскими официальными лицами по ситуации в Сирии и регионе, сообщили сирийские СМИ.
Глава МИД Сирии также обсудит в Тегеране пути укрепления отношений между "двумя братскими странами во всех областях", отмечает информационное агентство САНА.
Иран наряду с Россией и Турцией является страной-гарантом мирного урегулирования в Сирии.
Иранские советники работают в Сирии, там же с террористами на стороне сирийских вооруженных сил ведут борьбу проиранские военизированные формирования.
Визит В.Муаллема проходит в преддверии очередной встречи по Сирии в Астане в середине февраля и саммита астанинской "тройки" стран-гарантов.
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