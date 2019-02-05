Азербайджан обеспечил более 60% импорта лука Украины в 2018 году

Азербайджан стал лидером по поставкам лука в Украину в 2018 году, сообщает сайт agronews.ua.

Согласно данным сайта, Азербайджан с августа по декабрь 2018 года поставил в Украину 4,6 тыс. тонн лука, при этом с начала сезона украинский импорт составил всего 7,4 тыс. тонн. Таким образом, на долю Азербайджана пришлось 60,5% всего импорта лука.

Поставки лука осуществлялись также из Казахстана и Узбекистана. Из этих стран было ввезено на украинский рынок почти 1 тыс. тонн лука. Это означает, что в течение осени доля стран Азии в общем импорте составила более 75%.

За последние 10 лет Украина импортировала относительно большие объемы лука дважды: в сезоне 2010/2011 годов в страну было ввезено более 43 тыс. тонн продукции и в сезоне 2013/2014 годов импорт составил почти 33 тыс. тонн. В обоих случаях Польша была главным поставщиком.

Б.Рустамбеков