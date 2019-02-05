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ТЭК 05.02.2019 14:25

Ventspils nafta terminals в 2018г увеличил перевалку нефтепродуктов на 4%

Действующий в Вентспилском порту нефтетерминал Ventspils nafta terminаls (VNT), дочернее предприятие холдинга Ventspils nafta (VN), в 2018 года перевалил 7,23 млн тонн нефтепродуктов, что на 4% превысило показатель предыдущего года, сообщила служба по связям с общественностью компании.

Согласно пресс-релизу, на VNT в минувшем году пришлось 70% всех жидких грузов, переваленных в порту Вентспилса, и 70% - в Латвии.

"Грузопоток удалось увеличить благодаря реализации ряда проектов развития и улучшению технологических процессов, которые в условиях жесткой конкуренции были направлены на диверсификацию и рост бизнеса", - отметил генеральный директор VNT Ларс Панцлаф, слова которого приведены в пресс-релизе.

VNT занимает площадь более 100 гектаров, общая емкость резервуарного парка -1,2 млн кубометров, годовая мощность терминала по приему нефтепродуктов, поставляемых по ж/д, - 7 млн тонн, 2 пирса позволяют обслуживать до 4 танкеров одновременно.

Ventspils nafta - одна из крупнейших групп предприятий в Латвии, занимается транспортировкой, перевалкой и хранением нефтепродуктов, а также судоходством. Группа Vitol владеет 100% акций VN.

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Тэги: ЛАТВИЯ, НЕФТЕТЕРМИНАЛ, ПЕРВАЛКА, ГОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]