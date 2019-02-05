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Внутренняя политика 05.02.2019 14:25

Президент Алиев назначил главу ИВ Хазарского района Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Эльшана Салахова главой Исполнительной власти Хазарского района Баку.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства во вторник.

Р.Бабаев

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Тэги: ИВ, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]