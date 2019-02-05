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Туризм 05.02.2019 14:38

Алиев отмечает вклад «Формулы 1» в рост турпотока в Азербайджан

Проведение гонок серии «Формула 1» в Азербайджане повлияло на рост турпотока в страну, сказал президент Ильхам Алиев.

И.Алиев во вторник в Баку принял генерального исполнительного директора группы «Формулы 1» Чейза Керри, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев отметил, что количество туристов в Азербайджане растет из года в год. В прошлом году они потратили в Азербайджане более $2 млрд, и проведение в Баку обладающей 500 миллионной зрительской аудиторией «Формулы 1» вносит большой вклад в обеспечение турпотока в страну»,- говорится в сообщении.

По словам президента, все это создает широкие возможности для развития малого и среднего предпринимательства, вовлеченного в туристическую отрасль.

«Таким образом, проведение «Формула 1» имеет большую значимость, и с точки зрения презентации Азербайджана в мире, и сточки зрения экономической выгоды»,- сказал И.Алиев.

Гонки Формулы-1 в Баку проводятся с 2016 года. Во вторник министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и Ч.Керри подписали соглашение о продлении гонок в Баку до 2023 года включительно.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, «ФОРМУЛА1», ТУРПОТОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]