Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы и взаимоуважения. Добрососедские и равноправные отношения между нашими странами, в первую очередь, безусловно, отвечают интересам наших народов.

История России и Азербайджана неразрывно переплетена на протяжении многих веков. Вместе с российским народом азербайджанским народ защищал мир от фашизма. Очень много азербайджанцев внесли свой неоценимый вклад в общее дело развития общественно-политической, научно-технической, культурной жизни в период существования СССР. Одним из ярких примеров этому является прославленный геолог Фарман Салманов.

Отрадно констатировать тот факт, что совсем недавно в России прошел конкурс «Великие имена России», на котором предлагалось проголосовать за новые названия для 47 российских аэропортов. В конце прошлого года Общественная палата Российской Федерации подвела итоги конкурса и в списке аэропортов, которым присвоят второе имя, есть и аэропорт города Сургута. Этому аэропорту предложено присвоить имя азербайджанского геологоразведчика Фармана Салманова, который вопреки всем «указаниям сверху» упорно искал нефть в Западной Сибири икогда добился успеха, отбил вМоскву, вполитбюро жёсткую депешу «Нефть нашел! Салманов». Отмечу, что В Сургуте свое мнение высказали более 71 тысячи человек. Безусловным лидером стала кандидатура Фармана Салманова (58%).

Но к сожалению, на днях, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сенатор от Тувы Людмила Нарусова, наволнах радиостанции «Эхо Москвы» высказала в целом свое недовольство поповоду присвоения аэропортам имён созидателей, прославивших Россию и в частности еёраздосадовало, чтовоздушной гавани сибирского Сургута присвоили имякрупнейшего геолога Фармана Салманова: «ВСибири какой-тогород, по-моему, Сургут, если янеошибаюсь, получил название Сулеймана ибнкакого-то. Азербайджанца, который открыл тамзалежи нефти… Этонеудобопроизносимо».

Досадно конечно, что сенатор, Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, кандидат исторических наук, доцент г-жа Нурусова не знает кто такой Фарман Салманов и что он сделал для России. По мне, так вообще произносить имена лиц, оставивших после себя след в истории, является большой честью. Поэтому своей коллеге мне бы хотелось напомнить и дать небольшую историческую справку, о том, что Фарман Салманов – участник открытий нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири, Герой Социалистического Труда, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондента Академии наук России, заслуженный геолог Российской Федерации, почетный гражданин Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, города Сургут, штата Техас (США) и города Цзиньчжоу (КНР). Проработав в Западной Сибири более 30 лет, он стал первооткрывателем и участником открытий на тюменском севере около 150 месторождений "чёрного золота" и "голубого топлива". В период с 1987 по 1991 года был первым заместителем министра геологии СССР. Им опубликовано более 160 научных статей и 10 монографий. В 2008 году сургутской гимназии № 3 было присвоено имя Ф. К. Салманова. В память о Салманове открыты памятники и бюсты в Москве, Баку, Сургуте, Салехарде, Тюмени, Ханты-Мансийске, Горноправдинске. События жизни и личность Фармана Салманова легли в основу художественных фильмов «Стратегия риска» и «Сибириада».

Я думаю этих фактов достаточно, что бы еще раз отметить его вклад в историю развития страны. А в целом уважаемая Нурусова это всемирно-признанная практика, когда аэропорты несут имена великих людей, внесших свой вклад в мировую историю.

Севиндж Гусейнова – депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан – Россия