До 10 человек выросло число жертв пожара в Париже - прокуратура

Число погибших в результате пожара в жилом доме в Париже увеличилось до 10 человек, сообщает во вторник телеканал "Франс 3" со ссылкой на столичную прокуратуру.
Ранее поступали данные о восьми жертвах. Между тем, отмечается, что это еще не окончательные данные, так как несколько пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.
По последней информации, еще 36 человек пострадали, среди них - шестеро пожарных.
Президент Франции Эмманюэль Макрон уже выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших. Он также поприветствовал храбрость пожарных, благодаря действиям которых, по его словам, удалось спасти много человеческих жизней.
"Наши мысли с жертвами. Спасибо пожарным, храбрость которых позволила спасти много жизней", - написал французский лидер в своем аккаунте в Twitter.
Ранее прокурор Парижа Реми Эйтц сообщил, что на данный момент в качестве основной рассматривается криминальная версия возгорания. По его словам, одна женщина задержана, она жила в доме, в котором произошел пожар.
По информации телеканала БФМ-ТВ, задержанная женщина страдала психическими расстройствами.
Газета "Паризьен" в свою очередь отмечает, что когда стражи порядка задержали подозреваемую в поджоге дома, она была "в состоянии алкогольного опьянения" и пыталась поджечь мусорное ведро и автомобиль рядом с этим домом. По данным издания, женщина объяснила свои действия "конфликтом с соседом".
Пожар возник в восьмиэтажном здании в 16-м округе города в ночь на вторник. В ликвидации пожара задействовали более 200 пожарных.
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