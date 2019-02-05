Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9434 RUR   0.0259 GBR   2.2165 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 7 Фев 8 Фев

Дальнее зарубежье 05.02.2019 15:03

До 10 человек выросло число жертв пожара в Париже - прокуратура

Число погибших в результате пожара в жилом доме в Париже увеличилось до 10 человек, сообщает во вторник телеканал "Франс 3" со ссылкой на столичную прокуратуру.

Ранее поступали данные о восьми жертвах. Между тем, отмечается, что это еще не окончательные данные, так как несколько пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

По последней информации, еще 36 человек пострадали, среди них - шестеро пожарных.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших. Он также поприветствовал храбрость пожарных, благодаря действиям которых, по его словам, удалось спасти много человеческих жизней.

"Наши мысли с жертвами. Спасибо пожарным, храбрость которых позволила спасти много жизней", - написал французский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Ранее прокурор Парижа Реми Эйтц сообщил, что на данный момент в качестве основной рассматривается криминальная версия возгорания. По его словам, одна женщина задержана, она жила в доме, в котором произошел пожар.

По информации телеканала БФМ-ТВ, задержанная женщина страдала психическими расстройствами.

Газета "Паризьен" в свою очередь отмечает, что когда стражи порядка задержали подозреваемую в поджоге дома, она была "в состоянии алкогольного опьянения" и пыталась поджечь мусорное ведро и автомобиль рядом с этим домом. По данным издания, женщина объяснила свои действия "конфликтом с соседом".

Пожар возник в восьмиэтажном здании в 16-м округе города в ночь на вторник. В ликвидации пожара задействовали более 200 пожарных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ, РОСТ


Похожие новости


Пожар уничтожил лагерь иммигрантов на севере Франции Пожар на севере Парижа унес жизни 8 человек Посол Франции соболезнует азербайджанскому народу в связи с жертвами пожара в Баку Пожар вспыхнул в небоскребе в парижском деловом районе В Париже горело здание Национальной библиотеки Франции, никто не пострадал

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]