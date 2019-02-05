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Это интересно 05.02.2019 15:05

В Швеции, предположительно, обнаружены украденные королевские драгоценности

В Швеции после полугода поисков, предположительно, обнаружили украденные королевские драгоценности короля Карла IX и его супруги Кристины, сообщает агентство Associated press.

В заявлении полиции говорится, что "все указывает на то, что украденные украшения Карла IX, были обнаружены в районе Стокгольма, полиция работает, чтобы подтвердить эту информацию на 100%".

По данным портала The Local, драгоценности были обнаружены в столичном пригороде охранником на крышке мусорного бака в ночь на вторник. Драгоценности отправили на экспертизу.

В январе этого года в Швеции предъявили обвинения подозреваемому по делу о краже королевских драгоценностей на $7,2 млн из собора города Стренгнес.

В августе королевские драгоценности XVII века были украдены из собора города Стренгнес. Грабители похитили две короны - короля Карла IX и его супруги Кристины, а также королевскую державу.

Ранее шведские СМИ сообщали, что воры скрылись с места преступления на велосипедах, после чего пересели на моторную лодку.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, РЕГАЛИИ, КРАЖА, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]