В Швеции, предположительно, обнаружены украденные королевские драгоценности

В Швеции после полугода поисков, предположительно, обнаружили украденные королевские драгоценности короля Карла IX и его супруги Кристины, сообщает агентство Associated press.
В заявлении полиции говорится, что "все указывает на то, что украденные украшения Карла IX, были обнаружены в районе Стокгольма, полиция работает, чтобы подтвердить эту информацию на 100%".
По данным портала The Local, драгоценности были обнаружены в столичном пригороде охранником на крышке мусорного бака в ночь на вторник. Драгоценности отправили на экспертизу.
В январе этого года в Швеции предъявили обвинения подозреваемому по делу о краже королевских драгоценностей на $7,2 млн из собора города Стренгнес.
В августе королевские драгоценности XVII века были украдены из собора города Стренгнес. Грабители похитили две короны - короля Карла IX и его супруги Кристины, а также королевскую державу.
Ранее шведские СМИ сообщали, что воры скрылись с места преступления на велосипедах, после чего пересели на моторную лодку.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»