Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег

Иран во вторник призвал не связывать создание механизма по расчетам с ЕС INSTEX с исполнением требований группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает во вторник МИД Ирана.
"Неприемлемо связывать применение этого механизма, который является частью обязательств в рамках СВПД, с требованиями таких организаций как FATF", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Также в министерстве выразили надежду на то, что INSTEX начнет работать быстро и охватит не только те секторы торговли между ЕС и Ираном, которые покрывает сейчас.
ЕС ранее приветствовал прогресс Ирана в реформах и настоятельно попросил Тегеран принять и реализовать законодательство, соответствующее его обязательствам по плану группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В постановлении Совета ЕС говорится, что Евросоюз и его государства-члены готовы продолжать сотрудничество с Ираном в этих областях, включая техническое содействие плану FATF.
В этом же постановлении ЕС выразил свою обеспокоенность ситуацией с правами человека в Иране. В ответ МИД Ирана призвал не использовать права человека в качестве "политического инструмента против независимых стран".
Иран находится в "черном" списке FATF, составленном для противодействия отмыванию денег и финансированию террористических группировок. В 2017 году организация приостановила контрмеры в отношении Тегерана в связи с тем, что Иран начал проводить необходимые реформы. В октябре FATF продлила приостановку контрмер в отношении Ирана до февраля. Группа призвала Иран завершить реформы для того, чтобы страна соответствовала нормам организации, в противном случае организация "предпримет дальнейшие шаги".
На прошлой неделе главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.
Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры. С точки зрения представителей трех стран, такой механизм стал необходим после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и анонсировал новые, дополнительные жесткие санкции, направленные в первую очередь против иранской нефтяной индустрии и ряда других секторов экономики.
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