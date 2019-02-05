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Регион 05.02.2019 15:49

Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег

Иран во вторник призвал не связывать создание механизма по расчетам с ЕС INSTEX с исполнением требований группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает во вторник МИД Ирана.

"Неприемлемо связывать применение этого механизма, который является частью обязательств в рамках СВПД, с требованиями таких организаций как FATF", - говорится в заявлении МИД Ирана.

Также в министерстве выразили надежду на то, что INSTEX начнет работать быстро и охватит не только те секторы торговли между ЕС и Ираном, которые покрывает сейчас.

ЕС ранее приветствовал прогресс Ирана в реформах и настоятельно попросил Тегеран принять и реализовать законодательство, соответствующее его обязательствам по плану группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В постановлении Совета ЕС говорится, что Евросоюз и его государства-члены готовы продолжать сотрудничество с Ираном в этих областях, включая техническое содействие плану FATF.

В этом же постановлении ЕС выразил свою обеспокоенность ситуацией с правами человека в Иране. В ответ МИД Ирана призвал не использовать права человека в качестве "политического инструмента против независимых стран".

Иран находится в "черном" списке FATF, составленном для противодействия отмыванию денег и финансированию террористических группировок. В 2017 году организация приостановила контрмеры в отношении Тегерана в связи с тем, что Иран начал проводить необходимые реформы. В октябре FATF продлила приостановку контрмер в отношении Ирана до февраля. Группа призвала Иран завершить реформы для того, чтобы страна соответствовала нормам организации, в противном случае организация "предпримет дальнейшие шаги".

На прошлой неделе главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры. С точки зрения представителей трех стран, такой механизм стал необходим после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и анонсировал новые, дополнительные жесткие санкции, направленные в первую очередь против иранской нефтяной индустрии и ряда других секторов экономики.

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Тэги: ИРАН, ЕС, МЕХАНИЗМ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]