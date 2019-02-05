Бакметрополитен закупит в России 7 вентиляторов с системой шумоглушения

Артемовский машиностроительный завод (АО «АМЗ «Вентпром») поставит вентиляторы с системой шумоглушения Бакинскому метрополитену, говорится в сообщении АО «АМЗ «Вентпром».
«На специальном испытательном стенде АМЗ «Вентпром» завершились испытания вентилятора ВОМ 24P, изготовленного для Бакинского метрополитена. Тестированию предшествовало подписание контракта между Бакметрополитеном и АМЗ на изготовление и поставку семи вентиляторов ВОМ 24Р с системой шумоглушения. Таким образом, сотрудничество между Бакинским метрополитеном, начатое еще в далеком 1967 году, возобновлено», - отмечается в информации.
По данным АМЗ, испытания вентилятора прошли в штатном режиме, все необходимые параметры, указанные азербайджанской стороной, подтверждены с запасом производительности, давлению, мощности в 20–25%.
«До подписания контракта, представители азербайджанской стороны провели аудит производственных площадок Вентпрома, проанализировали технологию изготовления вентиляторных установок, качество комплектующих материалов и их производителей, систему гарантийного и пост гарантийного обслуживания», - говорится в информации.
В настоящее время на бакинском метрополитене находятся в эксплуатации более 80 вентиляторов производства АМЗ. Вентиляторы этой серии уже хорошо себя зарекомендовали на метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Минска, Баку и предполагают долговечную и надёжную эксплуатацию.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене в 2018 году составил 231 млн человек.
Н.Аббасова
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