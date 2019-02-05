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ТЭК 05.02.2019 15:25

Цены на нефть растут на данных о сокращении добычи в ОПЕК+, Brent подорожала до $62,9 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов во вторник на сигналах сокращения добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:11 составляет $62,9 за баррель, что на $0,39 (0,62%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,51 (0,93%) - до $55,07 за баррель.

Как сообщил на прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак со ссылкой на предварительные данные, Россия в январе снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+). По сравнению с декабрем прошлого года добыча снизилась на 100 тыс. б/с.

Тем временем Саудовская Аравия, по мнению аналитиков, сокращает добычу сильнее, чем предусматривает соглашение ОПЕК+. В Иране и Венесуэле нефтедобыча падает из-за американских санкций.

Также трейдеры следят за запасами энергоносителей в США. Отчет министерства энергетики об изменении запасов за минувшую неделю будет обнародован в среду, 6 февраля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]