Узбекистан оценивает потенциал товарооборота с Азербайджаном в 1 млрд

Вице-премьер Узбекистана Элер Ганиев считает, что товарооборот с Азербайджаном в перспективе может достигнуть $1 млрд.

«В 2018 году товарооборот увеличился, нас это радует. При этом цифры остаются очень скромными. Я абсолютно уверен, что у нас нет пределов для развития торговых отношений. Это минимум полмиллиарда, а в перспективе – $1 млрд. Пока цифры очень скромные. Я, честно говоря, не хочу называть их», – сказал Э.Ганиев во время встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, сообщают узбекские СМИ

В свою очередь, Ш.Мустафаев отметил, что обе страны, к сожалению, не воспользовались существующим экономическим потенциалом.

«К сожалению, мы не воспользовались потенциалом, который существует. За прошлые годы было сделано немало. Наши правительства создали надежную правовую базу. За последний год рост товарооборота впечатляет, но базовые цифры настолько малы, что я тоже не буду называть их. Рост назову – это около 50% за последний год», – сказал министр.

В тоже время Э.Ганиев отметил изменения, произошедшие в Узбекистане за последнее время, и подчеркнул, что либерализация экономики создает хорошие возможности для азербайджанского бизнеса в Узбекистане.

«Можно прямо сказать, что Узбекистан сегодня другая страна: открытая, транспарентная и доступная. Поэтому мы надеемся, что сотрудничество с Азербайджаном в этих новых условиях, когда мы предприняли очень важные шаги по либерализации экономки, улучшению инвестиционного климата, создают хорошие возможности для азербайджанского бизнеса в Узбекистане», – сказал он.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана товарооборот между странами в 2018 году составил $43,948 млн. Из них на экспорт Азербайджана пришлось $9,351 млн, на импорт – $34,697 млн.

Азербайджанская делегация, возглавляемая министром экономики Шахином Мустафаевым, находится с двухдневным визитом в Узбекистане. На встречах в Ташкенте основное внимание будет уделено, в том числе сотрудничеству в сфере транспорта.

В состав делегации вошли министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, гендиректор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов.

Б.Рустамбеков