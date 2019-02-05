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Карабахский конфликт 05.02.2019 15:33

Азербайджан благодарен Узбекистану за позицию по Карабаху

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев поблагодарил власти Узбекистана за позицию по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Наши отношения развиваются не только в экономической плоскости. В политическом смысле они наиболее важны. Мы всегда благодарны братскому народу Узбекистана за поддержку позиции Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Такая справедливая позиция соответствует духу дружеских, братских отношений между нашими странами и народами», – сказал Ш.Мустафаев, выступая во вторник в Ташкенте на встрече с участием деловых кругов двух стран, сообщают узбекские СМИ

Министр подчеркнул, что между странами установился «высокий уровень политических отношений», которые основываются на многовековой дружбе народов.

Узбекистан неоднократно выступал за урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщалось ранее, азербайджанская делегация, возглавляемая министром экономики Шахином Мустафаевым, находится с двухдневным визитом в Узбекистане. На встречах в Ташкенте основное внимание будет уделено, в том числе сотрудничеству в сфере транспорта.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]