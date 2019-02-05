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Дальнее зарубежье 05.02.2019 16:25

Лондон потратил 45,6 тыс. фунтов на печать соглашения с ЕС, которое отверг парламент - СМИ

Министерство Великобритании по выходу из ЕС потратило 45,64 тыс. фунтов стерлингов на распечатку копий соглашения о Brexit, заключенное премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, сообщает BBC.

В общей сложности министерство заказало 1,3 тыс. копий почти 600-страничного соглашения, чтобы раздать их членам палаты общин и палаты лордов.

Значительную часть распечатанных копий соглашения, с которым также можно ознакомиться онлайн, члены парламента так и не забрали, отмечает телеканал.

"Решение о печати некоторого числа копий соглашения о выходе из ЕС было принято после консультаций с администрацией парламента, так как у нее есть наилучшие возможности для того, чтобы консультировать по нуждам обеих палат парламента".

В министерстве также пояснили, что в цену 45,64 тыс. фунтов вошла не только печать документов, но и их транспортировка и сортировка.

В январе палата общин со значительным перевесом отвергла достигнутое Т.Мэй соглашение по Brexit. Теперь члены парламента хотят, чтобы в соглашение были внесены изменения по "страховочному плану" по ирландской границе. В Брюсселе неоднократно отвергали возможность пересмотра соглашения. Однако, отмечает телеканал, если в документ все же внесут какие-либо изменения, то его придется снова распечатывать.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕЧАТЬ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]