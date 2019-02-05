Мэй встретится с Юнкером в Брюсселе 7 февраля - ЕК

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит 7 февраля Брюссель, где встретится с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"7 января председатель Юнкер примет госпожу премьер-министра Терезу Мэй здесь, в здании "Берлемон" (здании штаб-квартиры ЕК - ИФ) в 11:00 (14:00 )", - сказал пресс-секретарь на брифинге во вторник в Брюсселе.
На вопрос о содержании предстоящей встречи и о том, с какими предложениями едет в Брюссель Т.Мэй, М.Схинас ответил: "Для нас все эти вопросы всегда были ясны. Наша позиция была и остается ясной. Она была неоднократно публично высказана, и мне нечего к этому добавить".
При этом он отметил, что глава правительства Соединенного Королевства прибудет после голосований в британском парламенте "изложить свои идеи о дальнейшем". М.Схинас повторил, что Ж.-К.Юнкер поддерживает с ней постоянный контакт и готов к продолжению дискуссии в четверг.
"Для нас позиция Европейского союза и Европейской комиссии ясна. Но, действительно, мы ожидаем новостей, послушать, что премьер-министр желает нам сказать", - пояснил представитель ЕК.
Он уклонился от ответа на вопрос, выдвинуты ли уже или будут сделаны в ходе визита Т.Мэй альтернативные предложения британской стороны по вопросу "страховочного плана" по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией (backstop).
М.Схинас призвал не предвосхищать эту встречу. "Посмотрим, что произойдет в четверг", - предложил пресс-секретарь.
По его словам, "backstop - это, действительно, часть соглашения о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ), центральная, фундаментальная и важная деталь соглашения". "Но сейчас нужно подождать", - резюмировал представитель ЕК.
Алиев принял в Баку Патриарха Кирилла
Президент Алиев распорядился о проведении 27-годовщины Ходжалинского геноцида
Azerkosmos получит 2 млн манатов на оказание господдержки организации вещания отечественным телерадиокомпаниям за рубежом
TOTAL оценит возможность инвестиций в проекты ВИЭ в Азербайджане
AccessBank закупает кассовые оборудования
На Проспекте Нобеля в Баку почти на месяц перекроют движение для автотранспорта
Пять частных общереспубликанских телеканалов в Азербайджане получат по $350 тыс. в качестве единовременной помощи - НСТР
Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро - СМИ
В Швеции, предположительно, обнаружены украденные королевские драгоценности
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению кассового оборудования для ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)
Министерство транспорта, связи и высоких технологий и Caspian European Club проведут бизнес-форум
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 76-ой годовщине окончания Сталинградской битвы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»