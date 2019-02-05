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Дальнее зарубежье 05.02.2019 16:46

Мэй встретится с Юнкером в Брюсселе 7 февраля - ЕК

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит 7 февраля Брюссель, где встретится с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"7 января председатель Юнкер примет госпожу премьер-министра Терезу Мэй здесь, в здании "Берлемон" (здании штаб-квартиры ЕК - ИФ) в 11:00 (14:00 )", - сказал пресс-секретарь на брифинге во вторник в Брюсселе.

На вопрос о содержании предстоящей встречи и о том, с какими предложениями едет в Брюссель Т.Мэй, М.Схинас ответил: "Для нас все эти вопросы всегда были ясны. Наша позиция была и остается ясной. Она была неоднократно публично высказана, и мне нечего к этому добавить".

При этом он отметил, что глава правительства Соединенного Королевства прибудет после голосований в британском парламенте "изложить свои идеи о дальнейшем". М.Схинас повторил, что Ж.-К.Юнкер поддерживает с ней постоянный контакт и готов к продолжению дискуссии в четверг.

"Для нас позиция Европейского союза и Европейской комиссии ясна. Но, действительно, мы ожидаем новостей, послушать, что премьер-министр желает нам сказать", - пояснил представитель ЕК.

Он уклонился от ответа на вопрос, выдвинуты ли уже или будут сделаны в ходе визита Т.Мэй альтернативные предложения британской стороны по вопросу "страховочного плана" по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией (backstop).

М.Схинас призвал не предвосхищать эту встречу. "Посмотрим, что произойдет в четверг", - предложил пресс-секретарь.

По его словам, "backstop - это, действительно, часть соглашения о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ), центральная, фундаментальная и важная деталь соглашения". "Но сейчас нужно подождать", - резюмировал представитель ЕК.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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