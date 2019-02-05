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Регион 05.02.2019 17:05

Эрдоган обещает поддержку Турции при формировании органов местного самоуправления в сирийских районах к востоку от Евфрата

В ближайшие несколько месяцев население районов Сирии к востоку реки Евфрат должно сформировать органы местного самоуправления, заявил во вторник в парламенте Турции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Этот процесс должен проходить при поддержке Турции. Больше Анкара ждать не будет", - сказал глава государства.

В настоящее время район к востоку от Евфрата контролируют курдские и арабские вооруженные группировки, объединенные в коалицию Сирийские демократические силы (СДС) и поддерживаемые Соединенными Штатами.

США заявили о намерении вывести своих военных из Сирии, в том числе из районов восточнее Евфрата. Занять эти районы намеревается Турция, которая считает курдов из СДС террористами, угрожающими ее безопасности.

Россия настаивает на том, чтобы освобождаемые от американских военных районы были переданы Дамаску. Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на прошлой неделе, что Анкара выступает против того, чтобы сирийские правительственные силы заняли районы к востоку от Евфрата, когда оттуда уйдут американцы.

Министр пояснил, что такой сценарий представляет угрозу для безопасности Турции, "поскольку курдские отряды народной самообороны готовы сотрудничать со всеми, включая режим".

Турция также причисляет курдов из отрядов народной самообороны к террористам.

Между тем Р.Т.Эрдоган заявил во вторник, что Турция уважает территориальную целостность и политическое единство Сирии, признает право сирийского народа на самоопределение. В этой связи Анкара открыто поддерживает процесс создания новой конституции и проведение свободных выборов в Сирии, сказал турецкий лидер.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЕВФРАТ, РАЙОНЫ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]