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СНГ 05.02.2019 17:16

Спецпредставитель ООН обсудил в Ашхабаде вопросы туркменского участия в содействии Афганистану - МИД

Спецпредставитель генсека ООН, глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото обсудил в МИД Туркменистана вопросы мирного афганского урегулирования, возможность привлечения Афганистана к участию в крупных проектах в Центральной Азии, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.

Ранее Туркменистан заявлял о готовности предоставить площадку для ведения мирных переговоров по Афганистану. Кроме того, туркменские власти поддерживают участие Афганистана в ряде инфраструктурных региональных проектов. В частности, Туркменистан работает над реализацией проекта по строительству железной дороги в Таджикистан через афганскую территорию, еще одним крупным проектом является строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Изучаются проекты и по использованию афганского транзита для поставок туркменской электроэнергии.

Также ведутся работы по созданию транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция и далее в европейском направлении. Согласно проекту Lapis Lazuli ("Лазуритовый коридор"), железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ООН, АФГАНИСТАН, СОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]