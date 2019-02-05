Спецпредставитель ООН обсудил в Ашхабаде вопросы туркменского участия в содействии Афганистану - МИД

Спецпредставитель генсека ООН, глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото обсудил в МИД Туркменистана вопросы мирного афганского урегулирования, возможность привлечения Афганистана к участию в крупных проектах в Центральной Азии, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.

Ранее Туркменистан заявлял о готовности предоставить площадку для ведения мирных переговоров по Афганистану. Кроме того, туркменские власти поддерживают участие Афганистана в ряде инфраструктурных региональных проектов. В частности, Туркменистан работает над реализацией проекта по строительству железной дороги в Таджикистан через афганскую территорию, еще одним крупным проектом является строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Изучаются проекты и по использованию афганского транзита для поставок туркменской электроэнергии.

Также ведутся работы по созданию транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция и далее в европейском направлении. Согласно проекту Lapis Lazuli ("Лазуритовый коридор"), железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.