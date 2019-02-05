Банковская система Азербайджана обладает самой высокой капитализацией в СНГ - Moody`s

Банковская система Азербайджана демонстрирует самый высокий уровень капитализации в СНГ, что объясняется, главным образом, помощью государства крупнейшему банку страны – Международному банку Азербайджана (МБА), говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody`s.
«По состоянию на конец 2018 года капитализация банковского сектора Азербайджана составляет около 20% активов, взвешенных по риску, что является самым высоким показателем в СНГ. Это во многом является результатом финансового оздоровления в Международном банке Азербайджана», - говорится в отчете.
При этом согласно прогнозам аналитиков агентства, данный показатель может немного сократиться в 2019 году, но все равно останется самым высоким в СНГ.
Аналитики Moody`s также отмечают, что азербайджанские банки обладают одним из самых слабых кредитных профилей среди стран СНГ.
«Самые слабые кредитные профили среди банковских секторов стран СНГ обладают банки Украины и Азербайджана. Но у азербайджанских банков один из самых низких показателей по величине риска активов», - отмечается в документе.
Эксперты Moody`s подчеркивают также и улучшение качества активов азербайджанских банков. Так, по данным Moody`s, доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле сократилась до 15% на конец 2018 года с 31% двумя годами ранее.
По оценкам Moody`s, операционная среда улучшается во всем регионе на фоне восстановления темпов роста экономик стран СНГ. «Мы ожидаем, что страны СНГ продемонстрируют экономический рост в течение ближайших двух лет после периода восстановления экономик в 2017-2018 годах. Наш прогноз по банковскому сектору стран СНГ – позитивный», - подчеркивается в обзоре.
А.Мамедов
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