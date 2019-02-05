Венесуэла испытывает проблемы с добычей и поставкой нефти из-за санкций США

Экспорт нефти из Венесуэлы резко упал после введения санкций США в отношении государственной нефтедобывающей компании Petroleo de Venezuela SA (PDVSA), и их влияние на мировой нефтяной рынок может быть сильнее, чем ожидали многие эксперты, пишет The Wall Street Journal.

Президенту страны Николасу Мадуро не удается найти покупателей на свою нефть, и венесуэльские нефтехранилища постепенно заполняются. Кроме того, несколько десятков заполненных нефтетанкеров стоят в водах неподалеку от Маракайбо, нефтяной столицы Венесуэлы, как показывают снимки со спутников.

По словам источников, власти отложили отправку как минимум одного танкера в США на прошлой неделе, опасаясь, что оплата за этот груз окажется на счетах, подконтрольных самопровозглашенному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.

В то же время нефтедобыча в стране падает из-за проблем с сотрудниками, массово увольняющимися на фоне задержек зарплаты и гиперинфляции, нехватки импортируемых нефтепродуктов, которыми Венесуэла разбавляет свою нефть, отмечают источники WSJ.

Некоторые источники, близкие к PDVSA, отмечают, что добыча в Венесуэле сократилась до менее 1 млн баррелей в сутки. Если эти данные верны, добыча в стране упала на 10% с декабря и более чем в два раза за последние полтора года. Аналитики Wood Mackenzie, тем временем, оценивают объем нефтедобычи в Венесуэле в январе в 1,1 млн б/с.

"Это полная катастрофа", - заявил глава профсоюза работников нефтяной отрасли Луис Эрнандес.

Американские санкции в отношении PDVSA предусматривают блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, ожидается, что PDVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти.

Позднее американский Минфин уточнил, что санкции будут сняты в случае демократической смены руководства Венесуэлы с передачей контроля "временному президенту Хуану Гуайдо или другому демократически избранному правительству".

В пятницу Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало уточнение к венесуэльским санкциям, которое предусматривает, что граждане и компании США вправе покупать нефть и нефтепродукты у PDVSA или юрлиц, на 50% и более контролируемых PDVSA, до 28 апреля. Однако средства за поставки будут начисляться на эскроу-счет в США, который будет неподконтролен действующим властям.