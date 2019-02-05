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ТЭК 05.02.2019 16:09

Глава Минэнерго Азербайджана расскажет в Стамбуле об энергетическом потенциале страны

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в XXII-ом Евразийском экономическом саммите, который состоится 6-7 февраля в Стамбуле.

«П.Шахбазов примет участие 6-7 февраля в работе XXII Евразийского экономического саммита. В ходе мероприятия министр выступит с докладом на тему «Энергетический потенциал Азербайджана и цифровая энергия»», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

Организатором саммита выступает Группа Мармара. В работе саммита ожидается участие представителей правительств около 40 стран мира, экс-президентов, парламентариев, министров, представителей международных организаций и общественно-политических деятелей.

«Нынешний саммит пройдет под девизом «Ответственность за будущее». В рамках саммита будут обсуждаться вопросы влияния развития технологий на будущее человечества, использования искусственного интеллекта в экономике, энергосекторе, роль религии в этом процессе и глобальные аспекты инициативы Пояс-путь», - отметили в Минэнерго.

Вагф стратегических и социальных исследований Группы Мармара, действующий при сотрудничестве 17 стран, проводит Евразийский экономический саммит на протяжении 22 лет. Организация саммита вносит большой вклад в развитие региона и расширение сотрудничества между странами.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНЭНЕРГО, САММИТ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]