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Транспорт и связь 05.02.2019 16:13

На Проспекте Нобеля в Баку почти на месяц перекроют движение для автотранспорта

Проспект Нобеля по направлению к центру столицы будет полностью перекрыт для движения транспорта в течение 20-25 дней, сообщает ОАО «Азерсу».

«23 декабря 2018 года на проезжей части проспекта Нобеля произошел провал дороги. Было выявлено, что шахта №11 коллектора «Сахиль» оказалась заполнена грунтовыми водами. Для предотвращения накопления грунтовых вод в шахту, были проведены необходимые мероприятия с привлечением компании «Penetron-Azerbaijan», - отмечается в сообщении.

Для комплексной оценки технического состояния шахты проведены дополнительные мероприятия с привлечением специалистов корпорации «Evrascon», компании «Geotek» и различных НИИ.

Помимо этого, в районе проводились комплексные геофизические и геологические изыскания. Результаты показали, что почва в этом районе представляет реальную угрозу для гидротехнических сооружений и дорожной инфраструктуры.

В сообщении отмечается, что на основании полученных результатов принято решение о проведении работ по укреплению грунта. К настоящему времени подготовлена вся необходимая проектная документация и ведутся мобилизационные работы.

«По предварительным данным работы по укреплению грунта займут 20-25 дней. В этот период проспект Нобеля по направлению к центру столицы будет полностью перекрыт для движения автотранспорта. Работы предполагается начать в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАКУ, ПРОСПЕКТ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]