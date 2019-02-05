На Проспекте Нобеля в Баку почти на месяц перекроют движение для автотранспорта

Проспект Нобеля по направлению к центру столицы будет полностью перекрыт для движения транспорта в течение 20-25 дней, сообщает ОАО «Азерсу».
«23 декабря 2018 года на проезжей части проспекта Нобеля произошел провал дороги. Было выявлено, что шахта №11 коллектора «Сахиль» оказалась заполнена грунтовыми водами. Для предотвращения накопления грунтовых вод в шахту, были проведены необходимые мероприятия с привлечением компании «Penetron-Azerbaijan», - отмечается в сообщении.
Для комплексной оценки технического состояния шахты проведены дополнительные мероприятия с привлечением специалистов корпорации «Evrascon», компании «Geotek» и различных НИИ.
Помимо этого, в районе проводились комплексные геофизические и геологические изыскания. Результаты показали, что почва в этом районе представляет реальную угрозу для гидротехнических сооружений и дорожной инфраструктуры.
В сообщении отмечается, что на основании полученных результатов принято решение о проведении работ по укреплению грунта. К настоящему времени подготовлена вся необходимая проектная документация и ведутся мобилизационные работы.
«По предварительным данным работы по укреплению грунта займут 20-25 дней. В этот период проспект Нобеля по направлению к центру столицы будет полностью перекрыт для движения автотранспорта. Работы предполагается начать в ближайшие дни», - говорится в сообщении.
Б.Рустамбеков
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