Аэропорт Бишкека возобновил работу после эвакуации из-за сообщения о минировании

Международный аэропорт Бишкека "Манас", где днем во вторник была проведена экстренная эвакуация пассажиров и персонала из-за сообщения о, возобновил работу, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель аэропорта Алия Курбанова.
"Аэропорт "Манас" возобновил работу в 17.40 (15.40 )", - сказала А.Курбанова.
В свою очередь источник в правоохранительных органах Киргизии сообщил "Интерфаксу", что сообщение о якобы заложенном в "Манасе" взрывном устройстве не подтвердилось.
"Специалисты не обнаружили в аэропорту взрывчатых веществ или каких-либо других подозрительных предметов", - сказал собеседник агентства.
Сообщение о заложенной бомбе поступило в бишкекский аэропорт "Манас" в 14:41 по местному времени (12.41 ), была проведена эвакуация пассажиров и персонала.
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