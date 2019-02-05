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СНГ 05.02.2019 16:20

Аэропорт Бишкека возобновил работу после эвакуации из-за сообщения о минировании

Международный аэропорт Бишкека "Манас", где днем во вторник была проведена экстренная эвакуация пассажиров и персонала из-за сообщения о, возобновил работу, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель аэропорта Алия Курбанова.

"Аэропорт "Манас" возобновил работу в 17.40 (15.40 )", - сказала А.Курбанова.

В свою очередь источник в правоохранительных органах Киргизии сообщил "Интерфаксу", что сообщение о якобы заложенном в "Манасе" взрывном устройстве не подтвердилось.

"Специалисты не обнаружили в аэропорту взрывчатых веществ или каких-либо других подозрительных предметов", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о заложенной бомбе поступило в бишкекский аэропорт "Манас" в 14:41 по местному времени (12.41 ), была проведена эвакуация пассажиров и персонала.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АЭРОПОРТ, РАБОТА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]