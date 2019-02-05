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СНГ 05.02.2019 17:46

Защита Улюкаева просит суд снять арест с имущества экс-министра

Замоскворецкий суд Москвы на следующей неделе рассмотрит требование адвокатов снять арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет за коррупцию.

"Мы обратились в суд с заявлением о снятии ареста в связи с исполнением приговора суда", - сказала "Интерфаксу" адвокат экс-чиновника Лариса Каштанова.

Она уточнила, что заседание состоится 14 февраля в 9:30 мск.

Со своей стороны пресс-секретарь суда Валентина Норбах сообщила "Интерфаксу", что заседание пройдет в открытом режиме.

В настоящее время под арестом находятся земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и другое имущество.

В начале декабря прошлого года столичные приставы полностью списали с банковского счета А.Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 млн рублей.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Свою вину А.Улюкаев не признал.

Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, ИМУЩЕСТВО, ПРОСЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]