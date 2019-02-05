Защита Улюкаева просит суд снять арест с имущества экс-министра

Замоскворецкий суд Москвы на следующей неделе рассмотрит требование адвокатов снять арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет за коррупцию.
"Мы обратились в суд с заявлением о снятии ареста в связи с исполнением приговора суда", - сказала "Интерфаксу" адвокат экс-чиновника Лариса Каштанова.
Она уточнила, что заседание состоится 14 февраля в 9:30 мск.
Со своей стороны пресс-секретарь суда Валентина Норбах сообщила "Интерфаксу", что заседание пройдет в открытом режиме.
В настоящее время под арестом находятся земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и другое имущество.
В начале декабря прошлого года столичные приставы полностью списали с банковского счета А.Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 млн рублей.
Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.
Свою вину А.Улюкаев не признал.
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