Премьер Афганистана обсудил с послом РФ двусторонние отношения и афганское урегулирование

Руководитель правительства Афганистана Абудулла Абдулла сообщил во вторник, что провел встречу с послом РФ в Кабуле Александром Мантыцким, на которой обсудил отношения между двумя странами и перспективы урегулирования афганского конфликта.

"Рад встретиться с послом России в Афганистане Александром Мантыцким. Мы провели открытое обсуждение вопроса двусторонних отношений, сотрудничества в сфере безопасности, а также темы усилий по афганскому мирному урегулированию", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, в понедельник А.Абдулла заявил, что не в полной мере одобряет переговоры по афганской проблеме, которые состоятся во вторник и в среду в Москве с участием делегации движения "Талибан".

По сообщению агентства Associated Press, он подчеркнул, что "предпочел бы, чтобы встреча в Москве была иной по форме". Глава правительства заявил, что сами талибы - главное препятствие для мира в Афганистане.

Однако при этом А.Абдулла заявил, что, несмотря на эти факторы, будет рад, если переговоры принесут положительные результаты. "Если (по итогам консультаций - ИФ) появится путь для реальных мирных переговоров, то это, несмотря ни на что, будет шагом вперед", - сказал он.