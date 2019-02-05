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Дальнее зарубежье 05.02.2019 17:32

Премьер Афганистана обсудил с послом РФ двусторонние отношения и афганское урегулирование

Руководитель правительства Афганистана Абудулла Абдулла сообщил во вторник, что провел встречу с послом РФ в Кабуле Александром Мантыцким, на которой обсудил отношения между двумя странами и перспективы урегулирования афганского конфликта.

"Рад встретиться с послом России в Афганистане Александром Мантыцким. Мы провели открытое обсуждение вопроса двусторонних отношений, сотрудничества в сфере безопасности, а также темы усилий по афганскому мирному урегулированию", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, в понедельник А.Абдулла заявил, что не в полной мере одобряет переговоры по афганской проблеме, которые состоятся во вторник и в среду в Москве с участием делегации движения "Талибан".

По сообщению агентства Associated Press, он подчеркнул, что "предпочел бы, чтобы встреча в Москве была иной по форме". Глава правительства заявил, что сами талибы - главное препятствие для мира в Афганистане.

Однако при этом А.Абдулла заявил, что, несмотря на эти факторы, будет рад, если переговоры принесут положительные результаты. "Если (по итогам консультаций - ИФ) появится путь для реальных мирных переговоров, то это, несмотря ни на что, будет шагом вперед", - сказал он.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]