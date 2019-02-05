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СНГ 05.02.2019 18:03

Глава МВД Казахстана обсудил с главой РАТС ШОС противодействие терроризму

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов на встрече в Астане обсудил с директором исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Джумахоном Гиёсовым сотрудничество в борьбе с экстремизмом и терроризмом, сообщила пресс-служба казахстанского МВД.

"Участники встречи обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в рамках ШОС в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Стороны выразили готовность продолжить укреплять взаимодействие по интересующим направлениям", - говорится в сообщении ведомства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МВД, ШОС, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]