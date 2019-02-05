Глава МВД Казахстана обсудил с главой РАТС ШОС противодействие терроризму

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов на встрече в Астане обсудил с директором исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Джумахоном Гиёсовым сотрудничество в борьбе с экстремизмом и терроризмом, сообщила пресс-служба казахстанского МВД.

"Участники встречи обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в рамках ШОС в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Стороны выразили готовность продолжить укреплять взаимодействие по интересующим направлениям", - говорится в сообщении ведомства.