Орешкина на этой неделе ждут в Азербайджане

Министр экономического развития России Максим Орешкин может посетить на этой неделе Азербайджан, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«На 8 февраля запланирован визит министра экономического развития России Максима Орешкина в Баку», - сказал источник.

По его словам, в ходе визита он проведет встречи в ряде государственных структур Азербайджана.

Б.Рустамбеков