Позиция ЕС по Венесуэле едина, заявляет представитель Могерини

Евросоюз в своем заявлении от 26 января призвал к проведению президентских выборов в Венесуэле и подчеркнул, что если это не произойдет, он предпримет дальнейшие действия, заявила во вторник Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Она отметила, что высокий представитель ЕС по иностранным делам на неформальной встрече глав МИД стран союза 31 января и на пресс-конференции после министерского совещания Евросоюз - Лига арабских государств 4 февраля давала разъяснения о том, каково развитие ситуации относительно Венесуэлы и каким образом будет продолжаться работа ЕС.

"Международная контактная группа соберется на следующей неделе в Монтевидео 7 февраля. И Европейский союз использует все средства, чтобы найти политическое решение для кризиса в Венесуэле", - сказала пресс-секретарь.

По ее мнению, заявленная позиция ЕС по данной проблеме является сплоченной и последовательной.

Таким образом она ответила на вопрос о расхождении мнений между членами ЕС по ряду международных проблем, в частности, по Венесуэле и, в связи с этим, о продвижении проекта, предложенного Еврокомиссией, о новом порядке принятия решений Советом ЕС - квалифицированным большинством, а не единогласно.

М.Коцьянчич сообщила, что предложение по решению о новой процедуре голосования "находится на столе совета, то есть государств-членов", и ей нечего к этому добавить.

В ответ на просьбу разъяснить еще раз позицию ЕС по Венесуэле представитель Ф.Могерини сказала: "По итогам последних президентских выборов в Венесуэле мы считаем, что необходимо провести новые, свободные, вызывающие доверие президентские выборы. Для нас единственный демократически избранный институт - это Национальное собрание. И по этому вопросу мы заняли очень ясную позицию. И в то же время мы также запустили контактную группу на международном уровне с очень ясной целью - облегчить поиск политического решения".