Суд Киева запретил министру здравоохранения Украины исполнять обязанности

Правительство Украины будет обжаловать решение Окружного административного суда Киева о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения страны.
"Обязанности будем обжаловать", - сказал министр кабинета министров Александр Саенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.
Кроме того, А.Саенко подчеркнул, что также будет подана жалоба в Высший совет правосудия.
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
Он также обнародовал копию данного определения суда от 5 февраля 2019 года. В мотивировочной части указывается, что И.Мосийчук направил в Окружной административный суд Киева иск, в котором просит установить отсутствие у У.Супрун предусмотренных законодательством компетенций (полномочий). В связи с этим суд 14 января 2019 года отрыл производство в административном деле. Кроме того, И.Мосийчук 1 февраля подал в суд заявление об обеспечении административного иска путем установления запрета У.Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию компетенций (полномочий) исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины. Суд частично удовлетворил заявление И.Мосийчука об обеспечении административного иска, запретив У.Супрун предпринимать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.
Министерство здравоохранения Украины сообщило, что проводит консультации с юристами относительно определения Окружного админсуда Киева о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра.
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