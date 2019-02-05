Контракт на поставку С-400 Индии вступил в силу - Рособоронэкспорт

Контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Индии вступил в силу, заявил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Контракт подписан, вступил в силу", - сказал А.Михеев во вторник, отвечая на вопрос о поставках С-400 Индии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что недавние оружейные контракты с Индией были заключены в условиях внешнего противодействия.

"Несмотря на давление со стороны отдельных государств, подписан большой пакет документов и знаковых контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и строительство фрегатов проекта 11356", - сказал С.Шойгу 13 декабря в Нью-Дели, выступая на 18 заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Система способна обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров. Производитель С-400 -Концерн ВКО "Алмаз Антей".