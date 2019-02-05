Президент Алиев выделил 40 млн манатов на укрепление материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных домов в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 40 млн манатов на укрепление материально-технической базы лифтового хозяйства 237 многоквартирных домов в 12 городах и районах республики.

Средства на эти цели будут выделены Исполнительным властям городов и районов из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капвложений. Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на официальном сайте главы государства. Ф.Исазаде