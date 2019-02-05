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Внешняя политика 05.02.2019 18:57

Azerkosmos получит 2 млн манатов на оказание господдержки организации вещания отечественным телерадиокомпаниям за рубежом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azerkosmos» из госбюджета 2 млн манатов на оказание господдержки организации вещания общереспубликанских телерадиокомпаний за рубежом.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ, ГОСПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]