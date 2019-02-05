Azerkosmos получит 2 млн манатов на оказание господдержки организации вещания отечественным телерадиокомпаниям за рубежом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azerkosmos» из госбюджета 2 млн манатов на оказание господдержки организации вещания общереспубликанских телерадиокомпаний за рубежом.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Ф.Исазаде