Президент Алиев распорядился о проведении 27-годовщины Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении мероприятий в связи с 27-годовщиной Ходжалинского геноцида.

Администрации президента Азербайджана поручено подготовить и провести план мероприятий, связанных с Ходжалинским геноцидом.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде